Фигурантам дела о финансовой пирамиде B2B Jewelry избрали меру пресечения — им назначен круглосуточный домашний арест.

Как сообщает Служба безопасности Украины, еще для одного фигуранта дела о масштабной афере рассмотрят 9 сентября.

Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру были объявлены подозрения по ч.3 ст.28 (совершение преступления стойкой организованной группой лиц), ч.2 ст.222 (мошенничество в крупных размерах), ч.3 ст.209 (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного Кодекса Украины.

А 9 сентября будет избираться мера пресечения 9 сентября.

Напомним, 27 августа СБУ накрыла пирамиду B2B Jewelry. Организаторы пирамиды присвоили и отмыли путем инвестиций, покупки элитной недвижимости и автомобилей на более 250 млн долларов.

Участие в всеукраинской афере принимало более 20 человек, а также были задействованы более сотни подконтрольных юридических лиц.

Как мы уже рассказывали ранее, скандальная финансовая «пирамида» B2B jewelry продолжает свою работу во всех городах Украины.

А также, основателем финансовой пирамиды B2B Jewerly, деятельность которой на днях заблокировала СБУ, был житель Винницы – Николай Гонта.

Несмотря на то, что самой фирмы юридически не существует, она обокрала украинцев почти на 7 млрд (6 млрд 750 млн гривен).