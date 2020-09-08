Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров, и приговорил к 8 годам заключения в колонии общего режима (прокурор просил 11 лет колонии).

Об этом сообщают российские СМИ.

Судья признал, что Ефремов лично управлял автомобилем во время смертельного ДТП. Кроме того, он находился в нем один.

Суд также признал, что врачи сделали все возможное для спасения второго водителя Сергея Захарова (защита Ефремова утверждала, что медики сделали не все возможное).

Суд также частично удовлетворил иск сына погибшего Сергея Захарова, присудив ему 800 тысяч рублей.

Михаила Ефремова также лишили водительских прав на 3 года.

Также российские СМИ сообщают, что потерпевшие не будут обжаловать приговор.

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Прокурор накануне заявлял, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет — он требовал для актера наказание в виде колонии общего режима сроком на 11 лет. По мнению обвинения, исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно. Прокурор также добавлял, что у Ефремова алкогольная зависимость и «звание народного артиста не дает права ездить пьяным за рулем». Сторона обвинения также просила суд взыскать с Ефремова 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего водителя Виталия Захарова (тот требует 7,5 миллиона).

Напомним, 8 сентября в Пресненском суде оглашали приговор по делу Михаила Ефремова, который 8 июня 2020, будучи пьяным, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб врезался в одну из машин. В итоге от полученных травм скончался водитель второй машины.

СМИ сообщали, что Ефремов прибыл в Пресненский суд без вещей. На оглашение приговора поддержать актера пришли Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин.

Судья читает приговор, Ефремов слушает его стоя. Фото: пресс-служба Пресненского суда

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ДТП с Ефремовым

Ночью 8 июня в центре Москвы пьяный актер за рулем своего внедорожника влетел в фургон, водитель которого скончался к утру в больнице. Актера сразу отправили под домашний арест. На следующий день после ДТП Ефремов признал свою вину в аварии, но уже через месяц стал ее отрицать. В начале августа состояние Ефремова резко ухудшилось. У него подозревали инсульт. Ефремова даже пришлось госпитализировать, поскольку он потерял сознание прямо в зале суда. Диагноз инсульт не подтвердился. За несколько недель до оглашения приговора Ефремов внезапно сменил скандального адвоката Эльмана Пашаева, но затем передумал. Затем актер снова признал свою вину.