Российские трубопроводные войска перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Крым.Реалии. Воду, из импровизированного пруда они теперь откачивают и перенаправляют на нужды Симферополя.

На месте проведения работ они разбили палаточный городок, задействовано много техники. Спецавтомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.

А река Биюк-Карасу, которая находится ниже сооруженной земляной дамбы, насыпанной военными, осталась без воды.

«Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как арт-форум Таврида и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть», — заявил местный активист.

Накануне в Симферополе из кранов пошла вода персикового цвета. Качество питьевой воды в крымской столице полуострова становится хуже с каждым часом.

Как мы уже рассказывали ранее, Россию предупредили об ответственности за обеспечение питьевой водой жителей оккупированного Крыма.

Тем временем, с 7 сентября, в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов вводится почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.