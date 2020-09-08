У пенсионеров, которые проживают на оккупированном Донбассе, после отмены карантина в Украине, будет 30 дней на верификацию в отделениях «Ощадбанка». Сам банк готов выплачивать деньги, как только люди придут в отделения.

Об этом в интервью «Фактам» рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, на время карантина для переселенцев отложили обязанность каждые 60 дней подтверждать статус. Но после того, как официально отменят карантин, будет 30 дней, чтобы в спокойном режиме пройти верификацию:

«По этому поводу пусть никто не волнуется. «Ощадбанк» депонирует эти деньги и готов выплачивать их, как только люди придут в отделение банка».

Он также прогнозирует, что после открытия КПВВ на подконтрольную территорию ринется большое количество пенсионеров, а это может создать дискомфорт. В связи с этим его ведомство вместе с министерством цифровой трансформации модернизируют приложение «Дія», которое, по словам Резников, позволит в том числе коммуницировать с пенсионерами из числа внутренне перемещенных лиц и предлагать им регистрироваться, создавать личные кабинеты и записываться в электронную очередь.

Эксперты считают, что пенсионный возраст в Украине один из самых низких, и его нужно повысить как минимум на 5 лет.

Также сообщалось, что депутаты из «Слуги народа» хотят разработать механизм, который позволил бы государственным служащим выходить на пенсию позже, чем в 65 лет.