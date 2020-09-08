Пенсионный возраст в Украине один из самых низких, его нужно повысить как минимум на 5 лет.

Так считает аналитик Владимир Мазуренко. В комментарии «Обозревателю» он заявил, что пенсионный возраст нужно поднимать, как минимум на 5 лет.

«Но в первую очередь нам нужно решить проблему теневой занятости, зарплат в конвертах. Есть ресурс и потенциал уже сейчас принимать решения, которые позволят наполнить Пенсионный фонд. Я выступал перед аудиторией молодых людей и спрашивал о том, что они думают о будущей пенсии. Большинство сказало, что не думают о ней и вообще не уверены, что пенсия к тому моменту будет выплачиваться. Пока мы так относимся к своему будущему, заставить работодателей платить честно будет сложно», – считает Мазуренко.

Противники повышения пенсионного возраста напоминают, что в Украине и так низкая средняя продолжительность жизни. Например, мужчины в среднем живут до 67 лет. При оценке возможности пересмотра пенсионного возраста во внимание берут продолжительность жизни тех, кто дожил до 60 лет. И они, как поясняет аналитик Егор Комов, имеют все шансы «дотянуть» до 74-75 лет.

В статье говорится, что в ближайшее время вопрос пересмотра пенсионного возраста не рассматривают, но рано или поздно к этому шагу придется прийти. Также приводятся несколько цифр:

в 2030-м около 60% украинцев будут получать пенсию около минимальной (из-за недостаточного количества стажа, оценки Всемирного банка);

в 2050-м каждый третий украинец достигнет пенсионного возраста;

количество украинцев за 20 лет может сократится на 28%.

Отметим, в Кабминет и ВР убеждают, что сейчас пересмотр пенсионного возраста не рассматривают. При этом эксперты говорят, что 60 лет уже можно не считать пожилым возрастом. Даже в рекомендациях ООН говорится, что повышать пенсионный возраст до 65 лет можно повышать практически в любой стране.

В ответ на это аналитик Владимир Мазуренко отмечает, что с учетом теневой занятости и серых зарплат, есть возможности улучшить соотношение между работающими и пенсионерами без пересмотра возраста выхода на заслуженный отдых.

Zavtra накануне сообщало о том, что зарплата в Украине в 10 раз ниже заработка среднестатистического гражданина Германии. Несмотря на то, что в Германии к 2029 году пенсионный возраст увеличат до 67 лет (сейчас больше 65 лет), эта страна является самой социально защищенной страной и платит своим гражданам достойные зарплаты и пенсии: минимальная зарплата немца 1 584 евро (средняя зарплата немцев около 4 тысяч евро), а бедными пенсионерами там считаются те, кто получает 1 135 евро в месяц.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов пообещал повышение зарплат украинским медикам.