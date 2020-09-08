Россия и Сербия отправят сотни военных для участия в ежегодных тактических учениях «Славянское братство» в Беларуси.

Подробности сообщает Министерство обороны Беларуси, передает БЕЛТА. Учения пройдут в период с 10 по 15 сентября.

Они пройдут на полигоне Брестский 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Так, подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии составят многонациональную тактическую группу. Учения пройдут под руководством командующего силами специальных операций белорусских ВС.

Военнослужащие трех стран должны будут «отработать совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом».

Тактические учения «Славянское братство» проводятся ежегодно в странах-участницах. В прошлом году они проходили в Сербии.

Как мы уже рассказывали, между такими странами как Украина и Беларусь отношения будут сохранены даже вне зависимости от дипломатической паузы, связанной с сегодняшней ситуацией в Беларуси. Она касается только контактов между официальными представителями двух стран.