В Украине закончился национальный отбор на детское Евровидение 2020 года.

По его итогам, на международном песенном конкурсе Украину представит Александр Балабанов, передает UA: Суспільне мовлення.

14-летний Александр победил среди 11 участников по результатам оценки жюри и онлайн-голосования. На детском Евровидении он будет выступать с песней Открывай.

Александр Балабанов родился в Донецке, а в возрасте восьми лет с родителями переехал в Киев. Там он поступил в школу искусств на музыкальное отделение.

Александр свободно говорит на английском языке, а также изучает немецкий и турецкий. Он учавстовал в почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсах и фестивалях

В детском Евровидении примут участие певцы из 13 стран. В 2020 году конкурс пройдет дистанционно 29 ноября. Прямая трансляция состоится из Варшавы в студии с ведущими.

Как мы уже рассказывали ранее, Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась регистрировать на отбор на детское «Евровидении-2020» 12-летнего волынского школьника Максима Ткачука. Официальная причина — ребенок был участником конкурса, которая организовывала Россия.

А также, Сергей Вязовский — известный музыкант, солист группы «Фристайл» и участник дуэта Kristallin — умер после продолжительной болезни. Ему было 47 лет.