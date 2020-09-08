Жителей Киева предупредили о новой мошеннической схеме — аферисты арендуют жилье, а затем выносят из квартиры все технику и мебель в комиссионные магазины.

О такой схеме в Facebook сообщает «Киев Оперативный». При этом кража имущества из квартиры в Печерском районе столицы попала на видео.

На записи видно, как группа мужчин выносит вещи из квартиры на девятом этаже, а затем грузит их в микроавтобус. Все это происходит среди бела дня на глазах у соседей. Авторы публикации в соцсети утверждают, что банда системно занимается аферами. Якобы одна из членов группы Гуцева Елена арендует жилье на несколько месяцев.

«Сара, срывай обои! Мы переезжаем!» – это не анекдот, а схема, по которой работают эти «веселые» ребята. Вся мебель, бойлер, кухня, диван, электроприборы и тд. – все вывозится в комиссионные магазины и выставляется на продажу, в т.ч. через OLX», – говорится в сообщении.

Банда аферистів-крадіїв орудує в столиціВ Києві останні кілька місяців орудує банда, яка системно займається аферами.В редакцію «Антимент» надійшла флешка з відео одного із «подвигів» організованого злочинного угрупування. Один із членів групи гр. Гуцева Олена Євгеніївна 20.02.1975 р.н. (може представлятись як «Туманова, психологпсихотерапевтсексопатолог») – орендує житло на кілька місяців. Після чого, в один прекрасний день виявляється, що в квартирі – геть нічого німає, окрім стін і унітазу. «Сара, зривай обої! Ми переїжджаємо!» — це не анекдот, а схема, по якій працюють ці «веселі» рєбята. Всі меблі, бойлер, кухню, диван, електроприбори і тд – все вивозиться в комісійні магазини і виставляється на продаж, в т.ч. через OLX. Майнові збитки, які понесли власники квартири складають щонайменше — 500 000 (пів мільйона) грн. Поліція столиці – не поспішає розслідувати цю подію. Тим часом члени цієї банди – розгулюють на волі. Відео: крадіжка майна 28 і 29 серпня 2020 з 1кімн. орендованої квартири на 9 поверсі, розташованої в будинку №34-А, що по вул. Євгена Коновальця(Щорса) у Печерському районі столиці.(с) Oleg Veremiyenko Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 7. September 2020

Как сообщалось ранее, в Киеве ограбили гендиректора «1+1 Продакшн».

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