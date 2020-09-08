8 сентября из-за сбоя в работе системы е-билет была парализована работа киевского метрополитена.

Соответствующие кадры публикуют жители Киева в сети.

Люди жаловались, что турникеты не работали с картами единого электронного билета. Кроме того, не было связи с банком для оплаты проезда с помощью NFC с мобильного телефона.

Из-за этого у касс и терминалов выстроились огромные очереди, а через громкоговоритель просили людей искать альтернативный транспорт: «Уважаемые пассажиры! Не работают компьютеры, просьба воспользоваться другими видами транспорта».

Спикер коммунального предприятия Киевский метрополитен Наталья Макогон сообщила, что после обеда система пропуска в столичном метро возобновила работу.

«Из-за сбоя в работе е-билета возле станций киевского метро выстроились длинные очереди. На видео — станция метро «Черниговская», — сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Видео: Telegram-канал Київ Оперативний

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