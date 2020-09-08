Погода 9 сентября в Украине будет продиктована влиянием антициклона, день будет солнечным и теплым.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра ожидается температура воздуха в пределах 20-25 градусов, на юге и местами в центральной части 25-29 градусов.

В Киеве среда будет солнечной с температурой воздуха +23, +24 градуса.

В четверг потеплеет до +26, +27 градусов, но в пятницу снова похолодает. Выходные в столице будут солнечными и комфортными: + 23,+ 25 градусов.

Народный синоптик Леонид Горбань считает,что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

А вот народный синоптик Владимир Деркач говорит, что осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.