В Умани откроют отдельный инфекционный госпиталь для паломников-хасидов, которые будут заражены коронавирусной инфекцией COVID-19 в легкой форме.

Подробности сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Вопрос госпитализации зараженных хасидов обсуждался на встрече чиновников ведомства с президентом Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натаном Бен-Нуном, исполнительным директором Саги Браверман и юристом фонда Ириной Рыбницкой.

Также, для людей, которые окажутся в кругу контактов с инфицированными паломниками, будет открыт специальный изолятор.

Участники встречи также обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.

Речь шла и о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования Рош Ха-Шана.

Как мы уже рассказывали ранее, у шести хасидов, которые прибыли в Умань на паломничество подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине изменили ограничения на въезд для иностранных граждан. В частности, хасидам запретили транзитный въезд в Украину сроком до двух суток.