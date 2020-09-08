Депутат Киевского горсовета VIII созыва от Оболонского района Киева, округ №69.
Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
Депутатская фракция «Всеукраинское объединение «Батьківщина».
Биография, семья, хобби:
Родилась 16 октября 1972 в селе Магдагачи Амурской области.
Муж — Дмитрий Веремеенко, есть дочь Яна.
Образование:
Окончила среднюю школу № 1 с. Сокол Саратовской области.
Два высших образования: Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, специальность «Финансы», и Институт политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса, специальность «Государственное управление».
Трудовая деятельность:
Возбуждено уголовное дело об умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 660 тыс грн.
Семейная фирма Веремеенко активно покупает продукцию российских предприятий.
Ольга Веремеенко замешана в финансовых махинациях в с. Водопровод (поселок Днепровской водной станции, расположен в Оболонском районе Киева).
Декларация:
В 2018 году Ольга Веремеенко задекларировала 680 тысяч долларов, 60 тысяч евро и 2,2 миллиона грн, доход составил 420 тысяч грн.
Общий доход семьи — 8,3 миллиона гривен. Дочь, согласно декларации, заработала около 400 тысяч грн.
Из недвижимого имущества депутату принадлежат два жилых дома и два земельных участка в Киеве, а также земельный участок в Абрамовке Киевской области.
Из ценного движимого имущества присутствуют ювелирные изделия Yamagiwa, напольные часы Howard Miller и статуэтки.
У Ольги Веремеенко есть легковой автомобиль Volkswagen Tuareg.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Автозаводская, 83, (044) 428-20-16
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/veremeyenkoolha
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/veremeenko.olha