Депутат Киевского горсовета VIII созыва от Оболонского района Киева, округ №69.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Депутатская фракция «Всеукраинское объединение «Батьківщина».

Биография, семья, хобби:

Родилась 16 октября 1972 в селе Магдагачи Амурской области.

Муж — Дмитрий Веремеенко, есть дочь Яна.

Образование:

Окончила среднюю школу № 1 с. Сокол Саратовской области.

Два высших образования: Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, специальность «Финансы», и Институт политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса, специальность «Государственное управление».

Трудовая деятельность:

Возбуждено уголовное дело об умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 660 тыс грн.

Семейная фирма Веремеенко активно покупает продукцию российских предприятий.

Ольга Веремеенко замешана в финансовых махинациях в с. Водопровод (поселок Днепровской водной станции, расположен в Оболонском районе Киева).

Декларация:

В 2018 году Ольга Веремеенко задекларировала 680 тысяч долларов, 60 тысяч евро и 2,2 миллиона грн, доход составил 420 тысяч грн.

Общий доход семьи — 8,3 миллиона гривен. Дочь, согласно декларации, заработала около 400 тысяч грн.

Из недвижимого имущества депутату принадлежат два жилых дома и два земельных участка в Киеве, а также земельный участок в Абрамовке Киевской области.

Из ценного движимого имущества присутствуют ювелирные изделия Yamagiwa, напольные часы Howard Miller и статуэтки.

У Ольги Веремеенко есть легковой автомобиль Volkswagen Tuareg.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Автозаводская, 83, (044) 428-20-16

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/veremeyenkoolha

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/veremeenko.olha

Отчет за 2018 год.