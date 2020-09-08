В сентябре 2020 года украинцы не получат дополнительных выходных дней — согласно календарю, в этоv месяце будет 22 рабочих дня и восемь выходных (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября).
Однако, украинцев ждет большое количество не государственных праздников и памятных дней, которые можно отметить в кругу семьи или коллег.
Праздники в Украине в сентябре 2020:
- 1 сентября — День знаний
- 2 сентября — День нотариата
- 6 сентября — День предпринимателя
- 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика
- 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств
- 12 сентября — День программиста, День украинского кино, День физкультуры и спорта
- 13 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов
- 15 сентября — Международный день демократии
- 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя, День HR-менеджера
- 17 сентября — День спасателя
- 19 сентября — День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора
- 20 сентября — День рекрутера, День работника леса
- 21 сентября — День мира
- 22 сентября — День партизанской славы
- 27 сентября — День машиностроителя, День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников
- 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек
Как мы уже рассказывали ранее, в сентября православные будут отмечать сразу несколько важных церковных праздников, среди них: Усекновение главы Иоанна Предтeчи и Рождество Пресвятой Богородицы.
Тем временем, празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) 18-20 сентября 2020 года в Умани невозможно в связи с распространением COVID-19 в Украине.