В августе заболеваемость COVID-19 в Украине выросла почти в два раза. Если в июле заболели 28 тысяч человек, то в последний месяц лета — 53 тысячи.

Цифры озвучила спикер Национальной службы здоровья Татьяна Бойко.

Она также констатировала, в августе на 60% увеличилось количество госпитализированных.

«Самая большая загруженность коек для пациентов с COVID-19 была в больницах Одесской, Закарпатской и Львовской областей. Однако доля госпитализированных пациентов из общего количества заболевших уменьшилась в августе на 5%: если в июле были госпитализированы 39% заболевших пациентов, то в августе — 34%», — отметила Бойко.

Всего с апреля по август были госпитализированы 48 тысяч пациентов с COVID-19. Из них около 17% получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии. Доля пациентов из числа госпитализированных с диагнозом COVID-19, которые нуждались в помощи в условиях интенсивной терапии, по словам Бойко, остается стабильной — 16-17%.

Как сообщалось ранее, в Одесской области могут вернуть «апрельский» жесткий карантин из-за ситуации с COVID-19.

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице нет мест в реанимационном отделении и не осталось свободных аппаратов ИВЛ.

Украинцам, которые до сих пор не верят в COVID-19 или его опасность, продемонстрировали очередь из «скорых» на территории одной из больниц Житомира.

Врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Виталий Янченко говорит, что в употреблении антибиотиков при вирусных заболеваниях, в том числе при COVID-19, нет необходимости, но некоторым все-таки могут их назначить.