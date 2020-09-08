Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников «нормандской четверки».

В ходе пресс-конференции в Сумах он заявил, что встреча запланирована на 11 сентября.

«Мы ждем встречи нормандских советников, она состоится 11 сентября», — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, встреча советников глав государств в «нормандском формате», которая была запланирована на 28 августа, отменилась. Отмена встречи произошла из-за разногласий по итоговым документам, а именно из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов, разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины.