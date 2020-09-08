Из Фонда борьбы с COVID-19 в Украине потрачено немногим более 20% средств.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Житомирскую область.

По его словам, деньги из других программ, которые туда забирали, будут «понемногу открывать».

«Прежде всего, не более 20% COVID-фонда потрачено. В COVID-фонд забирали средства из других программ, чтобы мы были спокойны. И мы говорили, что некоторые вещи, которые будут связаны по крайней мере с больницами, с теми или иными программами, мы понемногу будем открывать. Что касается некоторых дорог, на которые были потрачены средства, то, во-первых, и это правда, есть некоторые важные инфраструктурные вещи. Например, до некоторых больниц нужно доехать, и много средств потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам или в школы, и это нужно делать», – подчеркнул Зеленский.

С начала пандемии коронавируса в Украине, ежемесячно из COVID-фонда уходят миллиарды на поддержку украинских граждан, пенсионеров, людей, которые не получают зарплату.

«На государственных предприятиях в период COVID люди получают зарплату, шахтеры получают зарплату тогда, когда сейчас все остановлено в мире, упал и экспорт, и импорт», – отметил он.

Как мы уже рассказывали ранее, украинец скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 во время семейного отдыха в Турции.

А также, Украина откажеться от закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции в пользу вакцины из Евросоюза и США.