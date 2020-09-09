Банки Украины определили новые процентные ставки для населения в августе 2020 года.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Нацбанка Украины.

В национальной валюте они составили 35,6% годовых. По сравнению с июлем ставки не изменились.

В то же время, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 2,1 п.п. до 8,8% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе снизились с 9,3% до 9,0% годовых, по валютным снизились с 5,4% до 5,3%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,2% до 1 015 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 0,9% до 217 млрд грн, предприятий — не изменился 792 млрд грн.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцам сообщили хорошую новость размер гарантированных выплат вкладчикам украинских банков увеличится в три раза и составит 600 тысяч гривен.

А также, президенту банка «Аркада», которые подозревается в хищении средств, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.