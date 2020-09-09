Количество зараженных COVID-19 в октябре-ноябре может достигать до 200 тысяч в неделю, и если больницы не будут справляться, власти могут вернуть в Украине жесткий весенний карантин.

Такое мнение в комментарии Обозревателю выразил бывший санитарный врач Украины Святослав Протас.

По его словам, в обычный сезон гриппа и ОРВИ в Украине болеет около 5-7 млн населения, только за неделю количество больных составляет около 200 тысяч.

«Это волнообразный процесс. С коронавирусом в октябре-ноябре у нас будет то же самое. У больных может проявляться и вирус гриппа, и если у него будет пандемический потенциал, не исключено, что они будут усиливать друг друга», – уточнил он.

По его мнению, это неблагополучный сценарий развития ситуации. В таком случае, если больных будет много, власть может ужесточить карантин, дабы сдержать распространение инфекции. При этом сам он считает, что карантин слишком дорого обходится экономике, есть методы и подешевле:

«Это не только адаптивный карантин, это еще работа в очагах инфекции, создание противоэпидемиологических бригад, расширение сети лабораторий для обеспечения тестирования, отслеживание контактных. Целый комплекс мероприятий, которые у нас не выполняются».

Как сообщалось ранее, в самом Минздраве также не исключают вероятность введения режима «красной» зоны на территории всей страны.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что с апреля показатель летальности от коронавируса снизился почти на треть.