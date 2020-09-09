Санкции в отношении Российской Федерации продлены Евросоюзом еще на полгода.

Об этом в Twitter сообщил корресподнент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк из Брюсселя.

Эти санкции были введены в отношении россиийских лиц и компаний за аннексию Крыма.

«Послы ЕС дали зеленый свет на продление 6-месячных санкций в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины, скоро около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в этот список за строительство российского Керченского моста», — написал Йозвяк.

Напомним, этим летом Евросоюз на полгода продлил экономические антироссийские санкции, введенные из-за Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, МИД Украины опубликовало официальное заявление в связи с обнародованными правительством ФРГ результатами токсикологического анализа проб, взятых у Алексея Навального. Ведомство призывает ввести санкции против России из-за отравления оппозиционного российского политика.

Тем временем, правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого Президента Петра Порошенко.