Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин решил отменить свой приказ об уничтожении позиций ВСУ в районе поселка Шумы у Горловки.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы.

Если по итогам проведения совместной инспекции установят, что украинская сторона допустила какие-либо нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи послека и не будет их устранять, боевики якобыы готов самостоятельно уничтожить позиции ВСУ в рамках реализации пункта «Мер по усилению режима прекращения огня».

«Приоритетом для нас является четкое и неукоснительное выполнение достигнутых на минской площадке договоренностей. Тем не менее представители Украины должны ясно осознавать, что мы тщательно следим за ситуацией с выполнением данных договоренностей и не намерены закрывать глаза на факты грубейших нарушений с украинской стороны», — утверждает главарь боевиков.

Как мы уже рассказывали, в «ДНР» опровергают информацию о согласовании вопроса о разминировании участков и разведении сил на Донбассе.

А также, в «ДНР» заявили, что снова отложили анонсированный обстрел украинских позиций вокруг поселка Шумы под Горловкой, которые якобы возвели, нарушая перемирие.