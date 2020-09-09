Китай представил потенциальные вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом сообщает The Jakarta Post.

Вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, по сообщению издания, презентовали на выставке в Пекине крупные фармацевтические компании: Sinovac Biotech и Sinopharm. Сейчас препараты проходят третий этап клинических испытаний.

Китайские власти возлагает на эти препараты «большие надежды», а производители ожидают получить разрешение на использование вакцин уже до конца этого года.

China.org пишет, что две вакцины были разработаны исследовательскими институтами биологических продуктов в Ухане и Пекине. Сейчас препараты проходят III фазу испытаний в нескольких странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Перу, Марокко и Аргентину.

Также сообщается, что вакцина, разработанная китайской фармацевтической фирмой Sinovac Biotech, проходит III фазу испытаний в Бразилии, Индонезии, Турции, Бангладеш и других странах. Sinovac может нейтрализовать более 20 различных штаммов вируса, полученных в США, Европе и на Ближнем Востоке.

Как сообщалось ранее, фармацевтическая компания AstraZeneca, одна из девяти компаний, чье испытание вакцин находится на завершающей стадии, приостановила клиническое испытание препарата против коронавируса SARS-CoV-2. Решение приняли после того, как один из добровольцев заболел.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина откажется от закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции в пользу вакцины из Евросоюза и США.