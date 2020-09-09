Протесты в Беларуси управляются США, Польшей, Чехией, Украиной и Литвой, — такое заявление в интервью российским СМИ сделал президент республики Александр Лукашенко.

По мнению скандального главы государства, протестами управляют американцы через центр под Варшавой:

«Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет — американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр — это Чехия. Ну, а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь».

Лукашенко принял решение усилить охрану государственной границы по всем направлениям, кроме России. При этом он заявил, что допускает военную агрессию России в случае выхода Минска из союзных договоров с Москвой. Лукашенко уверен, вступление Беларуси в НАТО превратит страну в театр боевых действий: «Не очень приятно, если танки под Смоленском. Россия этому категорически воспрепятствует».

Он также пожаловался, что если Беларусь покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, Минск не сможет закупать оружие по внутрироссийским ценам:

«Россия-то продала бы, но если они (оппозиция, — ред.) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет».

Накануне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину «вернуть» белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Также сообщалось о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО.