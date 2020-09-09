Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО.

Об этом Tut.by сообщил ее отец Александр Колесников.

По его словам, ему позвонил руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк и сообщил, что его дочь арестована.

«Предложил привезти передачу», — говорит Колесников.

Известно, что Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9 сентября, на воле остается только один член Координационного совета оппозиции — Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Но она уже заявила, что неизвестные пытаются проникнуть в ее квартиру. Также сообщалось, что сегодня утром был задержан член президиума Координационного совета оппозиции, юрист Максим Знак. Одновременно с этим люди в балаклавах и в штатском вломились с обысками в квартиру Марии Колесниковой.

Напомним, утром 8 сентября провластные СМИ Беларуси сообщили о том, что Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. При этом некоторые Telegram-каналы сообщили, что члены координационного совета оппозиции пытались «прорваться» через границу на автомобиле и якобы чуть не сбили пограничника. К примеру, Telegram-канал АТН. При этом канал опубликовал соответствующее видео «прорыва», но на кадрах видно, что машина спокойно пересекает пограничный пункт, никого не пытаясь сбить.

Источник в окружении оппозиционеров предположил, что Колесникову, а также Антона Родненкова и Ивана Кравцова на границу доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб.

Затем Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории нашей страны. При этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечал, что это не был добровольный выезд, это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции.

Ближе к вечеру действующий президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину «вернуть» белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение, на этот раз оно адресовано жителям России.