Члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову подозревают в захвате власти в республике.

Об этом сообщила адвокат задержанной Людмила Казак, передает РИА Новости.

По словам адвоката, белорусская оппозиционерка Колесникова стала первым членом Координационного совета, который проходит подозреваемым по данной статье.

Она проходит подозреваемой по делу, которое было открыто против Координационного совета по статье о попытке захвата власти (ст. 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В настоящее время неизвестно, на какой срок задержана Мария Колесникова.

Как мы уже сообщали, сегодня, 9 сентября, выяснилось, что член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в минском CИЗО № 1 на Володарского.

Тем временем, государственная пограничная служба Украины подтвердила, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории нашей страны.