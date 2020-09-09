С апреля показатель летальности от коронавируса снизился почти на треть.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в апреле показатель смертности держался на уровне 3%, а сейчас снизился почти на 30%: «У нас один из самых низких процентов летальности от коронавирусной болезни – 2,1%».

Максим Степанов также сообщил, что за прошедшие сутки, 8 сентября, провели 44 152 тестирования: 20 054 исследования методом ПЦР, 24 098 исследования методом ИФА.

Как сообщалось ранее, в Украине за прошедшие сутки, 8 сентября, 2551 новых случаев COVID-19. Скончались 45 человек. Всего в нашей стране с начала пандемии заболели 143 030 человек. Выздоровели пока только 64 703 (+1157 за прошедшие сутки).

Украинец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19) во время семейного отдыха в Турции.

Минздрав не исключает вероятности введения режима «красной» зоны на территории всей страны.