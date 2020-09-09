На оккупированном Донбассе зафиксировано перемещение военной техники от российской границы.

Об этом свидетельствует отчет СММ ОБСЕ от 8 сентября. Отметим, что подозрительные перемещения техники фиксируются, несмотря на объявленный режим полного прекращения огня.

«30 августа выявлено наличие трех грузовиков военного типа, которые стояли припаркованные на асфальтированной дороге примерно за 3,8 км к юго-востоку от пункта пропуска на границе вблизи населенного пункта Вознесеновка (бывший Червонопартизанск; 65 км к юго-востоку от Луганска), в районе вблизи границы с Российской Федерацией», – говорится в документе.

А также, в районе Вознесеновки ОБСЕ зафиксировала ограничение свободы передвижения СММ. В этом месте находится неконтролируемый властями Украины участок границы со оккупантами.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики на Донбассе потеряли более десяти человек личного состава с начала сентября.

А также, украинская разведка не подтверждает информацию о том, что Россия может пойти на масштабное наступление на Донбассе, для этого у агрессора нет недостаточного количества сил и средств.