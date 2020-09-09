Главный эпидемиолог Молдовы Николае Фуртуне сделал скандальное заявление о том, что COVID-19 «унес жизни тех, кто и так был бременем для окружающих».

Об этом эпидемиолог и директор Национального агентства по общественному здравоохранению рассказал в эфире телеканала TVR Moldova.

Фуртуне подчернул, что в 99% смертельных случаях коронавируса пациенты имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание, а в более 70% у них было не менее двух сопутствующих заболеваний.

«Я не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто и так был бременем для самих себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с терминальными стадиями рака, запущенными стадиями диабета, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Республике Молдова «, – заявил главный эпидемиолог страны.

После одиозного заявления Фуртуне разгорелся скандал, в результате которого, чиновник был вынужден подать в отставку. Его увольнения потребовали Демпартия, экс-министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиционные партии. Их поддержал и президент страны Игорь Додон.

Премьер-министр Молдовы «высоко оценил профессионализм господина Фуртуне», но отметил, что испытывает «глубокое сожаление по поводу заявлений, недавно озвученных в публичном пространстве бывшим главой Национального агентства по общественному здравоохранению».

Как мы уже рассказывали ранее, количество зараженных COVID-19 в октябре-ноябре может достигать до 200 тысяч в неделю, и если больницы не будут справляться, власти могут вернуть в Украине жесткий весенний карантин.

Тем временем, в Украине за прошедшие сутки, 8 сентября, 2551 новых случаев COVID-19. Скончались 45 человек.