В Японии экипаж самолета авиакомпании Peach Aviation был вынужден совершить вынужденную посадку борта из-за пассажира, который отказался надеть защитную маску.

Как сообщает The Japan Times, пассажир отказался воспользоваться маской и начал скандалить. По этой причине экипаж принял решение приземлиться, но не в пункте назначение — Осаке, а в аэропорту Ниигаты. Там нарушителя сняли с рейса в целях безопасности.

Из-за одного человека 124 пассажира были вынуждены опоздать, ведь в итоге самолет прибыл в пункт назначения на 2 часа 15 минут позже запланированного срока.

Как сообщалось ранее, Китай представил потенциальные вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные крупными фармацевтическими компаниями: Sinovac Biotech и Sinopharm.

Бывший санитарный врач Украины считает, что количество зараженных COVID-19 в октябре-ноябре может достигать до 200 тысяч в неделю, и если больницы не будут справляться, власти могут вернуть в Украине жесткий весенний карантин.