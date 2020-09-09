Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.

Подробности на своей странице в Facebook сообщил нардеп из «Европейской Солидарности» Владимир Арьев. Сообщается, что расследование по делу Ермака будет идти по статьям 111 и 114 УКУ.

«Дело связано со сливом операции по «вагнеровцам», – написал нардеп.

Напомним, члены российской ЧВК «Вагнера» были задержаны в Беларуси 29 июля. Позже выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте «Миротворец».

Появилась информация, о том, что операцию по их задержанию могла готовить СБУ, однако ведомство ее якобы отменило.

Согласно неподтвержденным данным, к этому может быть причастен глава ОП Андрей Ермак.

Как мы уже рассказывали ранее, операцию с задержанием членов ЧВК «Вагнера» в Беларуси устроили украинские спецслужбы. Это утверждают собеседников в Главном управлении разведки Минобороны и в СБУ.

А также, сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько, который якобы причастен к записи разговора с братом главы ОП Денисом Ермаком, при получении взятки.