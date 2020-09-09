Погода в Украине 10 сентября порадует теплом и отсутствием осадков.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

В четверг все области Укрианы ждет настоящее «бабье лето», а воздух прогреется до 29 градусов выше нуля.

Дождей можно не ждать по всей территории страныы.

Средняя температура воздуха составит +23…+26 градусов. Теплее всего будет в южных регионах, там воздух прогреется до +26…+29 градусов.

На Востоке Украины будет немного прохладнее, до +22…+26 градусов тепла. На севере и в центре страны воздух прогреется до +23…+27 градусов.

В Киеве в четверг ожидается до +27 градусов, ночью будет прохладнее, температура воздуха прогреется до +11…+13 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, магнитные бури в ближайшие три дня не прогнозируются, ситуация ухудшится к концу месяца.

Физики отмечают, что 25-26 сентября ожидаются магнитные возмущения, которые будут предвещать магнитную бурю — 27 сентября.

Также мы сообщали, что погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.