Погода в Украине 10 сентября порадует теплом и отсутствием осадков.
Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.
В четверг все области Укрианы ждет настоящее «бабье лето», а воздух прогреется до 29 градусов выше нуля.
Дождей можно не ждать по всей территории страныы.
Средняя температура воздуха составит +23…+26 градусов. Теплее всего будет в южных регионах, там воздух прогреется до +26…+29 градусов.
На Востоке Украины будет немного прохладнее, до +22…+26 градусов тепла. На севере и в центре страны воздух прогреется до +23…+27 градусов.
В Киеве в четверг ожидается до +27 градусов, ночью будет прохладнее, температура воздуха прогреется до +11…+13 градусов.
Как мы уже рассказывали ранее, магнитные бури в ближайшие три дня не прогнозируются, ситуация ухудшится к концу месяца.
Физики отмечают, что 25-26 сентября ожидаются магнитные возмущения, которые будут предвещать магнитную бурю — 27 сентября.
Также мы сообщали, что погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.