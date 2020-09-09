В Мариуполе ранее судимый мужчина убил беременную женщину и бросил ее тело в сливную яму.

Подробности сообщает Telegram-канал Департамента уголовного розыска.

Об исчезновении 32-женщины стало известно 6 сентября. Копам поступило сообщение о том, что беременная женщина пошла в медицинское учреждение и не вернулась. Полицейские начали ее поиски и вскоре нашли ее — она была убита.

«Сливная яма. Именно такое место выбрал «любимый» для погибшей. Во время выяснения отношений ранее судимый за убийство подонок, зная о состоянии женщины, хладнокровно и целенаправленно лишил жизни будущую мать. Действовал безразлично. Без лишней суеты спрятал надежно (как ему казалось) орудие убийства и тело», – говорится в сообщении правоохранителей.

Убийцу уже задержали, ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Ровненской области женщина застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь. Женщиной до данного происшествия была предпринята попытка суицида.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Верховной Рады Антонины Шпир, которая была убита в июле 2019 года.