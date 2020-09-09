В Киеве задержан один из главарей международной террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает пресс-служба СБУ, террорист находился в розыске по линии Интерпола. Украинские правоохранители задержали его сроком на 40 суток.

Как было установлено, боевик «ИГ» — выходец из постсоветской страны и входит в руководящее звено группировки. Террорист был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в аэропорту Ататюрк в 2016 году.

«Иностранец принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов», — рассказали в СБУ.

Боевик прибыл в Украину в 2018 году по поддельным документам, после чего создал в Киевской области преступную группировку с выходцами из стран Центральной Азии.

Также, он продолжал координировать ячейки «ИГ» за рубежом.

«СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины», — резюмируют в СБУ.

Как мы уже рассказвали ранее, боевики на Донбассе потеряли более десяти человек личного состава с начала сентября.

А также стало известно, что боевики «ДНР» ввели смертную казнь. Уже известно о двух смертных приговорах.