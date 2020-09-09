Украинцам, которые хотят выехать заграницу, предлагают купить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Подробности рассказал директор одной из медлабораторий Николай Скавронский, сообщает Интерфакс.

«На сегодняшний день ПЦР-тесты делают как для выявления вируса, так и выполняя формальные требования для выезда заграницу или выхода из карантина. Что касается сдачи тестов для выезда за границу, то сейчас на рынке уже существует некоторая торговля справками «отрицательного результата ПЦР для выезда заграницу», – сказал он.

На сегодняшний день, «по такой схеме уже работают некоторые туроператоры, они предлагают за условно небольшие деньги туристам оформление необходимой справки даже без сдачи анализа».

Также Скавронский предположил, что уже в ближайшее время в Украине могут снизиться цены на ПЦР-тесты на коронавирус.

«Как только будет внесено изменение в законодательство и ПЦР станет не единственным обязательным для постановки диагноза тестом, а, например, можно будет делать анализ на антиген к коронавирусу, цена на которые будет в разы ниже, это приведет к тому, что рынок ПЦР-анализов по завышенным ценам сразу упадет, так как ПЦР-тесты потеряют свою эксклюзивность», – прогнозирует Скавронский.

За прошлую неделю в Украине провели более 157 тысяч ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, больных коронавирусной инфекцией в Тернольской области часами не могут госпитализировать из-за рекордных очередей в больницы.

Тем временем, количество зараженных COVID-19 в октябре-ноябре может достигать до 200 тысяч в неделю, и если больницы не будут справляться, власти могут вернуть в Украине жесткий весенний карантин.