Власти Украины в очередной раз изменили правила въезда иностранных граждан на территорию Украины.

Теперь, транзитный проезд иностранным гражданам гражданам через Украину запрещен. Также изменился перечень исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд.

К исключениям о запрете подпадают лица, которые являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

В Украину будут пускать только студентов украинских высших заведений образования.

Ранее, в конце августа Кабмин продлил карантин в Украине до ноября и запретил въезд иностранцам. С тех пор условия запрета на въезд менялись несколько раз.

Как мы уже рассказывали ранее, за минувшие выходные в Украину пустили почти 13 тсяч иностранных граждан, несмотря на закрытые с 29 августа границы.

А также, власти Туниса закрыли границы для туристов из Украины в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.