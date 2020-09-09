Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района. Киева, округ №22.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья, хобби:

Родился 28 февраля 1977 в Киеве.

Жена — Наталья Гончарова, в семье двое детей — сын Никита и дочь Алина. Гармонист.

Образование:

1994-1999 гг. — Киевский национальный торгово-экономический университет, специальность «финансы и кредит».

Трудовая деятельность:

Пропустил 41% рабочих дней заседаний Киевского городского совета.

В агитационных материалах Владимира Гончарова, где он приглашает принять участие в бесплатных путешествиях по Украине, на карте Украины отсутствует Автономная Республика Крым.

Декларация:

Согласно декларации за 2018 год, накопления у Владимира Гончарова отсутствуют, но у его жены есть 650 тысяч грн наличными.

Общий доход, зарплата по основному месту работы и по совместительству, составил 646 тысяч грн.

Из недвижимого имущества семье принадлежат квартира в Киеве, дача в Хотяновке Киевской области и два земельных участка — в Коцюбинском и Хотяновке.

Есть автомобиль — Land Rover Freelander.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Княжий Затон, 16-д, (044) 223-18-85, (097) 297-86-41, (063) 232-86-78

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/goncharov

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/goncharov.volodimir

Отчет депутата за 2018 год.