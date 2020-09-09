Первый реальный эффект вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 проявится в мире не ранее 2022 года.

Такой прогноз озвучила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передает ТАСС.

По ее словам, миру понадобится время для обретения коллективного иммунитета.

«Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы все или, по крайней мере, 60-70% людей обрели иммунитет, который мы называем коллективным иммунитетом, что действительно замедлит передачу инфекции. Мы говорим в данном случае не об искоренении этого вируса, а о снижении определенного воздействия, которое он оказывает сейчас на общество, на жизни. И, несомненно, потребуется время до 2022 года, чтобы увидеть эту перемену», — пояснила сотрудник ВОЗ.

Исходя из примерных сроков проведения испытаний вакцин, а также их лицензирования и производства — середина 2021 года будет «оптимистичным сценарием» в том, что касается доставки «ограниченного числа доз вакцин в страны».

Также она обратила внимание на «большой прогресс», достигнутый в тестировании на коронавирус и на антитела.

«Цены снижаются, и возможно, что очень скоро мы увидим, что эти тесты станут доступными, так что люди даже смогут применять их для самотестирования. Тогда тестирование может стать массовым», — считает Сумья Сваминатан.

Она напомнила, что чем быстрее выявлена инфекция, тем выше шансы на проведение надлежащего лечения и предотвращение осложнений.

«Именно это объясняет тот факт, что сейчас мы видим менее высокий уровень смертности, чем в начале пандемии», – заключила эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина откажется от закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции в пользу вакцины из Евросоюза и США.

Тем временем, фармацевтическая компания AstraZeneca, одна из девяти компаний, чье испытание вакцин находится на завершающей стадии, приостановила клиническое испытание препарата против коронавируса SARS-CoV-2.

Решение приняли после того, как один из добровольцев заболел.