Бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Повестка на допрос была направлена по адресу официальной регистрации Богдана, сообщает пресс-служба ведомства.

Экс-главу ОП вызвали на допрос в качестве свидетеля.

«9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий экс-глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, что непредусмотрены законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего ВСУ «, – говорится в сообщении.

В связи с этим, в ГБР приняли решение провести проверку громкого заявления Богдана в связи с их общественной значимостью.

Как мы рассказывали ранее, в Киеве сожгли Tesla, которая принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрей Богдану.

А сегодня, 10 сентября, стало известно, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан покинул Украину.