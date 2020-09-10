Украинцы не поддерживают дистанционное посещение в школах, а также уверены,что карантин ухудшил успеваемость детей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провела группа «Рейтинг».

Так, 40% украинцев негативно оценили введение ограничительных мер для организации обучения в школах, а треть опрошенных относятся к этому положительно, еще 22% — нейтрально.

Большинство тех, кто негативно вопринимает ограничительные меры, проживает с детьми до 17 лет.

Обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе поддерживает чуть меньше половины опрошенных — 49%. Против этого — 45%.

На вопрос «Как вы оцениваете введенные властями противокарантинные правила?» 51% респондентов оценил правила как «оптимальные», а 24% опрошенных считают их слишком жесткими, 11% — слишком мягкими.

Тех, кто считает введенные меры жесткими, больше среди родителей детей дошкольного возраста.

74% опрошенных считают, что весенний карантин негативно повлиял на успешность обучения детей в школах.

А 66% опрошенных украинцев думают, что карантин продлится и в следующем учебном году.

Как мы уже рассказывали ранее, в Черновцах более сотни человек собрались под стенами ОГА с протестом против дистанционного обучения в школах и закрытых садиков.

А в Ивано-Франковске с 14 сентября хотят открыть для посещения детские сады и школы. При этом, город находится в «красной» зоне карантина с 7 сентября.