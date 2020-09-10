Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Днепровского района Киева, округ №52.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья, хобби:

Родился 10 июня 1974 года в Горловке Донецкой области.

В Киеве проживает с 1975 года. Разведен, имеет дочь и сына.

Увлекается плаванием и водным поло, кандидат в мастера спорта по водному поло.

Образование:

1981-1991 годы — киевская школа №183. В 2000 году Окончил Украинский государственный университет пищевых технологий по специальности «менеджер организаций».

Трудовая деятельность:

1999-2003 годы — председатель Днепровской районной организации «Народно-демократическая лига молодежи», председатель первичной организации Народно-демократической партии.

2002 год — исполнительный директор СПД Жирнов В.В.

2002-2009 гг. — частный предприниматель.

2003-2005 гг. — председатель Днепровской районной организации «Молодежной партии Украины».

2005-2008 гг. — председатель Днепровской районной организации «Реформы и порядок».

2009-2015 гг. — председатель Днепровского районного отделения Киевской городской молодежной организации партии «УДАР».

2009-2010 гг. — и. о. заместителя председателя Днепровского районного в г. Киеве государственной администрации.

С 2013 году — помощник-консультант депутата Верховной Рады VII созыва Виктора Чумака.

2014-2016 гг. — председатель Днепровской районной государственной администрации.

Общественная деятельность:

2005-2006 гг. — помощник-консультант депутата Верховной Рады IV созыва Александра Марченко на общественных началах.

В 2006 году — Был избран депутатом Днепровского районного совета, заместитель председателя комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности, транспорта, связи и экологии.

В 2009 году Был советником председателя Днепровского райсовета.

2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва от партии «УДАР», член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Компромат, скандалы:

Ярослав Горбунов лоббировал интересы компании «Кард-Системс», которая добивалась отмены проведенных тендеров на изготовление «карт киевлянина» и реализации проекта «электронный билет».

Декларация:

В 2018 году Ярослав Горбунов задекларировал 3 тысячи долларов наличными. Общий доход составил 17510 грн, из них 15863 грн — страховые выплаты и 1647 грн — проценты от вкладов.

Из недвижимого имущества депутату принадлежит квартира в Киеве, также у него есть автомобиль Acura MDX.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Малышко, 25/1, (044) 338-49-43

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/gorbynov

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001402525466

Отчет за 2017 год.