Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Днепровского района Киева, округ №52.
Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
Депутатская фракция «Солідарність».
Биография, семья, хобби:
Родился 10 июня 1974 года в Горловке Донецкой области.
В Киеве проживает с 1975 года. Разведен, имеет дочь и сына.
Увлекается плаванием и водным поло, кандидат в мастера спорта по водному поло.
Образование:
1981-1991 годы — киевская школа №183. В 2000 году Окончил Украинский государственный университет пищевых технологий по специальности «менеджер организаций».
Трудовая деятельность:
- 1999-2003 годы — председатель Днепровской районной организации «Народно-демократическая лига молодежи», председатель первичной организации Народно-демократической партии.
- 2002 год — исполнительный директор СПД Жирнов В.В.
- 2002-2009 гг. — частный предприниматель.
- 2003-2005 гг. — председатель Днепровской районной организации «Молодежной партии Украины».
- 2005-2008 гг. — председатель Днепровской районной организации «Реформы и порядок».
- 2009-2015 гг. — председатель Днепровского районного отделения Киевской городской молодежной организации партии «УДАР».
- 2009-2010 гг. — и. о. заместителя председателя Днепровского районного в г. Киеве государственной администрации.
- С 2013 году — помощник-консультант депутата Верховной Рады VII созыва Виктора Чумака.
- 2014-2016 гг. — председатель Днепровской районной государственной администрации.
Общественная деятельность:
- 2005-2006 гг. — помощник-консультант депутата Верховной Рады IV созыва Александра Марченко на общественных началах.
- В 2006 году — Был избран депутатом Днепровского районного совета, заместитель председателя комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности, транспорта, связи и экологии.
- В 2009 году Был советником председателя Днепровского райсовета.
- 2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва от партии «УДАР», член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
Компромат, скандалы:
Ярослав Горбунов лоббировал интересы компании «Кард-Системс», которая добивалась отмены проведенных тендеров на изготовление «карт киевлянина» и реализации проекта «электронный билет».
Декларация:
В 2018 году Ярослав Горбунов задекларировал 3 тысячи долларов наличными. Общий доход составил 17510 грн, из них 15863 грн — страховые выплаты и 1647 грн — проценты от вкладов.
Из недвижимого имущества депутату принадлежит квартира в Киеве, также у него есть автомобиль Acura MDX.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Малышко, 25/1, (044) 338-49-43
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/gorbynov
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