В Грузии признали начало второнй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает «Грузия Онлайн». В связи с этим, в стране будут усилены карантинные ограничения.

Как рассказал Гахария, после большой свадьбы в Тбилиси образовалось 5 новых кластеров заражения, в частности, в Цагери, Кутаиси, Зугдиди и других городах.

«Мы были вынуждены добавить в постановление пункт об ограничении «не более 10 человек», чтобы запретить подобные ритуалы. Все это делается с целью защиты здоровья наших граждан», — заявил премьер.

В связи с ростом количества больных коронавирусом, с 10 сентября запрещаются культурные и спортивные мероприятия под открытым небом с участием более 200 человек.

Также запрещаются клубные вечера на открытых площадках, а запланированное на 1 октября открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров переносится еще на месяц.

«Сегодняшние 57 случаев заболевания и 44 случая, зафиксированные вчера, прямо указывают на то, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется. Мы предполагали начало второй волны, и вот этот процесс начался», — добавил Гахария.

Как мы уже рассказывали ранее, в Одесской области закончились тесты на коронавирус SARS-CoV-2 — именно это стало причиной рекордно низких показателей заболеваемости — за сутки в регионе только 47 новых случаев COVID-19 (ранее в области выявляли 100-200 случаев за сутки).

Тем временем, в Украине за сутки 2 582 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 145 612 человек.