Россия считает, что именно Украина ответственна за срыв инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений в поселке Шумы .

Такое мнение выразил полпред России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, передают РИА Новости.

«Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой контактная группа договорилась на вчерашнем внеочередном заседании. Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций», — заявил Грызлов.

Он утверждает, что «Украина попыталась отстранить представителей Донбасса в СЦКК от участия в инспекции, хотя вчера все согласились, что в районе поселка Шумы должна состояться именно совместная инспекция Украины и Донбасса при участии представителей ОБСЕ».

Грызлов уверен, что украинская сторона якобы пытется «спрятать» старые нарушения новыми.

По словам представителей РФ, Украина якобы потребовала от представителя оккупированного Донбасса справку об отсутствии COVID-19, паспорт без упоминания «ДНР» и отсутствие на форме знаков различия «ДНР».

Как мы уже рассказывали ранее, причиной срыва инспекции в районе села Шумы на оккупированном Донбассе стали новые требования, которе выдвинули боевики «ДНР» и Россия.

А в «ДНР» заявили, что снова отложили анонсированный обстрел украинских позиций вокруг поселка Шумы под Горловкой, которые якобы возвели, нарушая перемирие.