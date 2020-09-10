Карантинные ограничения, вызванные пандемией COVID-19 привели к рекордному росту безработицы.

На сегодняшний день, до 10% украинцев остались без работы, передает «24 канал».

Как отмечают специалисты по набору персонала, работодатели существенно сократили количество вакансий, и стали более требовательными к претендентам.

«Работа есть, но получить ее стало сложнее. Вакансий, которые публикуют работодатели на сайтах поиска работы, сейчас меньше примерно на 30%», – заявляет основатель рекрутинговой компании «Борщ» Сергей Марченко.

В то же время, конкуренцию усиливают и украинцы, которые из-а пандемии вернулись из других стран.

«Претендентов на работу стало значительно больше. И это давит на рынок труда. Поэтому многим людям сейчас сложно найти работу», – считает эксперт.

Также активно проявилась форма скрытой безработицы — неоплачиваемые отпуска, в которые заставили пойти часть украинцев.

«По оценкам экспертов, на грани выживания оказался не только мелкий бизнес, а целые отрасли экономики. Больше всего страдает сфера обслуживания, предприятия химпрома, машиностроения, аэрокосмической отрасли. В минусе оказались также транспортные компании и сфера развлечений», – поясняют эксперты.

ВВП Украины в 2020 году на фоне пандемии может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом, предполагают в Кабмине.

Как мы уже рассказывали ранее, наибольшим спросом на рынке труда в этом году пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники.

А также, до пяти миллионов украинцев могут остаться без работы в связи с продлением карантинных ограничений в Украине до 31 октября.