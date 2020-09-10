Киев попал в «оранжевую» зону карантинных ограничений, которая начнет действовать с 14 сентября.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram. Решение было принято Комиссией ТЭБ и ЧС.

В «оранжевой зоне» адаптивного карантина запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров.

Также запрещена деятельность хостелов и гостинец, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.

С начала адапативного карантина, Киев постоянно находился «желтой зоне» огрничений.

Напомним, 10 сентября в Украине обновили зоны адаптивного карантина. В «красной зоне» находятся Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Как мы уже рассказывали, 18 регионов Украины не могут ослабить карантин из-за ситуации с COVID-19.

А также, 1 сентября дети пошли в школу, и с тех пор уже 145 из 199 704 классов по рекомендациям врачей, эпидемиологов отправлены на самоизоляцию.