Сейм Литвы признал главного опозиционера Беларуси Светлану Тихановскую законно избранным лидером республики.

Об этом говорится в тексте принятой сегодня резолюции литовского Сейма.

Также Сейм призвал международное сообщество поддержать требование Светланы Тихановской о проведении новых президентских выборов в Беларуси.

А парламент Литвы называл действующего президента Беларуси Александра Лукашенко незаконным руководителем страны и призвал международную общественность оценить его действия по заключению новых соглашений с РФ — преступлением против народа.

Москву, в свою очередь, призвали не оказывать вмешательство во внутренние дела и внешнюю политику Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

На выборах официально победил Лукашенко, но Евросоюз и белорусская оппозиция считают, что выборы были сфальсифицированы.

Как мы уже рассказывали ранее, протесты в Беларуси управляются США, Польшей, Чехией, Украиной и Литвой, — такое заявление в интервью российским СМИ сделал президент республики Александр Лукашенко.

А также, Лукашенко призвал Украину «вернуть» белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова.