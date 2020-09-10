На американского актера Кевина Спейси снова подали в суд по обвинению в домогательствах и изнасиловании подростков.

Подробности сообщает издание Variety.

Примечательно, что одним из истцов выступил артист Энтони Рэпп, который в 2017 году уже заявлял о домогательствах со стороны Спейси.

По его словам, Кевин Спейси пытался его изнасиловать в 1986 году во время вечеринки в доме актера. Тогда Энтони было всего 14 лет.

«Спейси пригласил Кевина на вечеринку в свой дом в 1986 году. Там актер, как утверждает Рэпп, схватил его за ягодицы и повалил на кровать. Рэпп выбежал в ванную, а затем покинул квартиру», – сообщает издание.

А другой истец, имя которого не называется, заявил, что Спейси «вступал с ним в половой акт» несколько раз в начале 1980-х годов.

Актер приходил к Спейси заниматься актерским мастерством. Во время последней их встречи Спейси якобыы напал на 14-летнего парня, несмотря на сопротивление.

На данный момент адвокат Кевина Спейси Дженнифер Келлер отказалась комментировать эти обвинения.

Напомним, что скандал вокруг Кевина Спейси и обвинений в домогательствах, разразился в 2017 году.

Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, которые работали над «Карточным домиком».

В июне 2019 года прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против Спейси.

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