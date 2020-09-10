Папа Римский Франциск нарушил правила карантиннх ограничений и снял маску посреди толп верующих в Ватикане.

Как сообщает «Голос Америки», он провел встречу с верующими вчера, 9 сентября.

Во время встречи на площади Ватикана он снял защитную маску и заявил, что «любовь победит коронавирус».

Также понтифик прикоснулся к людям, которые пришли на Генеральную аудиенцию, пожимал руки и касался лба прихожан, которые к нему тянулись.

«Христианский ответ на пандемию и последующий социально-экономический кризис основан на любви», — сказал он верующим.

Позже он все же призывал верующих оставаться социально отстраненными и не тесниться, «чтобы избежать заразы».

В своем выступлении Папа Франциск сказал, что пандемия затрагивает всех, и «мы выйдем из нее лучшими людьми, если мы все вместе будем стремиться к общему благу».

«Например, есть те, кто хочет найти для себя возможные решения, такие как [разработка] вакцин, а затем продать ее другим», — при этом заявил Папа.

Как мы уже рассказывали ранее, в Грузии признали начало второнй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем, в Украине за сутки 2 582 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 145 612 человек.