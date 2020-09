Одиннадцать человек погибли, тысячи покинули свои дома из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии — огонь охватил уже 930 тысяч гектаров.

Об этом сообщает ВВС.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел в пяти округах режим чрезвычайной ситуации. К сожалению, огонь распространяется очень быстро, т.е. количество жертв и пострадавших может увеличиться. Причиной пожаров могут быть ураганные порывы ветра и высокая температура.

Сообщается, что сейчас два крупнейших пожара в истории штата тушат в районе залива Сан-Франциско. А в южной части Калифорнии пожары произошли в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Сан-Диего. Власти закрыли 8 национальных парков, кемпинги и палаточные лагеря.

Огонь пытаются потушить около 14 тысяч пожарных. Температура в Лос-Анджелесе 6 сентября достигла 49,4 градуса Цельсия.

Telegram-канал «Карточный домик» опубликовал фото из Салема, штат Орегон (без фильтров), где небо стало красным из-за крупных лесных пожаров.

Вот так сейчас выглядит Калифорния — фото и видео Telegram-канал «Карточный домик»

