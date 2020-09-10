В США ввели персональные санкции против народного депутата Андрея Деркача и трех граждан России.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Андрей Деркач попал в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое помещает в него физических и юридических лиц в целях национальной безопасности. Активы людей из этого списка заморожены на территории США, а американцам запрещается иметь с ними дела.

Как стало известно, санкции против нардепа Деркача введены в связи с его попыткой оказать влияние на президентские выборы в США в 2020 году.

«Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года»,– указано на сайте Минфина США.

Также санкции введены против россиян Антона Андреева, Дарьи Аслановой и Артема Лифшица.

«Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности», – сообщили в американском ведомстве.

Напомним, 19 мая нардеп Андрей Деркач опубликовал аудиоматериалы, которые, якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как мы уже рассказывали ранее, правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого Президента Петра Порошенко.

А также, санкции в отношении Российской Федерации продлены Евросоюзом еще на полгода.