На 69-м году жизни умер музыкант и композитор, автор музыки для «Криминального чтива» Рональд Белл.

Об этом пишет Variety. Сообщается, что Рональд Белл умер в своем доме на Американских Виргинских островах. Что стало причиной смерти Белла, не уточняется. У него остались 10 детей и внуки.

Рональд Белл — один из основателей фанк-группы Kool&the Gang. Коллектив он создал вместе с братом Робертом. В 1978 году музыканты получили «Грэмми» в 1978 году за музыку к фильму «Лихорадка субботнего вечера», куда вошла их песня Open Sesame. Также музыка Kool & the Gang звучала в фильмах «Криминальное чтиво» и «Рокки».

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