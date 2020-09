В столице Ливана Бейруте, где в августе прогремел мощный взрыв, вспыхнул сильный пожар в порту.

Об этом сообщает The Associated Press.

Причины пожара пока неизвестны. Известно, что пожар произошел на складе, где хранятся шины, а он в свою очередь, находится вблизи места, где взорвалась аммиачная селитра.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D

— Conflict News (@Conflicts) September 10, 2020